Pompei | De Fusco porta in scena La Tempesta di Shakespeare | e lo fa con l’icona pop

(Di venerdì 28 giugno 2019) La(immaginaria ma non troppo) dentro ognuno di noi. Alla ricerca di quell’isola che non c’è. Un approdo esistenziale in mezzo a tanto dolore. È questa la visione onirica di Luca Denel brillante adattamento dell’opera shakespeariana, prima assoluta della rassegnai Theatrum Mundii, andata innella cornice del teatro degli Scavi. Immagina il demiurgo Prospero (uno straordinario Eros Pagni, un ragazzo di 80 anni), chiuso nel suo luogo di studio e riflessione che si trasfigura attraverso un gioco di allucinazioni multimediali. Tra questi l’apparizione/pop di Marilyn Monroe. Le dà voce e corpo una sensuale Alessandra Pacifico. Segnatevi questo nome, perché la ragazza, 28 anni, che da quando ne ha 14 studia teatro, di strada ne ha fatta e ne farà. Per ora, in tournée da San Pietroburgo a Parigi con il maestro De. Laè anche un omaggio ai ...

