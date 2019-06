Minit è un’avventura minimale e curiosa giocabile un minuto alla volta

tuttoandroid

(Di venerdì 28 giugno 2019)è un'avventura sviluppata da DeveloperDigital caratterizzata da una grafica in pixel art in bianco e nero. Il gioco presenta un visuale dall'alto e riportamente Zelda, ma60 secondi. In pratica avrete undi tempo per trovare un punto di riposo dal quale riprendere l'avventura, dopodiché l'eroe morirà e ricomincerete dall'ultimo checkpoint. L'articoloè un’avventuraunproviene da TuttoAndroid.