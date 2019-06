gossipetv

(Di venerdì 28 giugno 2019)Cavaglià eGaliano si sono lasciati? Le ultime news sul presunto tradimento In questi giorni non si fa altro chere diCavaglià eGaliano dopo i video postati da Deianira Marzano su Instagram che hanno spaccato in due il Web tra sostenitori dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne e chi invece … L'articoloda? Oralei: “Cose non, non mii capelli” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Giulia tradita da Manuel? Ora parla lei: “Cose non chiare, non mi strappo i capelli” - ReginaP14083453 : Mi piace molto la reazione di Giulia. Non ci vede chiaro ma non può essere sicura dell’uno o dell’altro caso. Si ve… - infoitcultura : Uomini e Donne: Giulia Cavaglià tradita da Manuel Galiano, le foto e la reazione dell'ex tronista -