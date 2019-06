Cambridge Analityca, multa da 1mln a Fb

Il Garante per la privacy ha applicato a Facebook una sanzione di 1 milione di euro per gli illeciti compiuti nell'ambito del casoAnalytica, la società che attraverso un'app per test psicologici aveva avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti e li aveva usati per tentare di influenzare le presidenziali americane del 2016. La sanzione, in base al vecchio codice privacy,fa seguito al provvedimento del garante del gennaio 2019 con cui l'autorità aveva vietato a Fb di continuare a trattare i dati degli utenti italiani(Di venerdì 28 giugno 2019)