Mario Rui-Torino | Tuttosport | De Laurentiis fissa il prezzo ma c’è un intoppo

(Di giovedì 27 giugno 2019)Rui-: Deilma c’è unRui-: Deilma c’è un. L’ esterno portoghese è stato messo in lista di sbarco ma non per questo c’ è intenzione, da parte del patron azzurro, di svendere il calciatore. Ecco perchè la trattativa ha subito una frenata dopo la richiesta di 18 milioni. A parlarne è l’ edizione odierna di. “In questi ultimi giorni si è grandemente raffreddata anche la pistaRui, l’ esterno mancino del Napoli trattato nelle ultime settimane (ragioni meramente economiche, anche qui: il Napoli lo valuta 18 milioni, le indiscrezioni dicono che la cifra potrebbe scendere fino ai 12, 13 milioni, ma rimane decisamente troppo alta secondo il: tanto più tenuto conto che per i partenopei non solo non è un titolare, ma De ...

DiMarzio : #Milan, incontro con #Giuffredi ?? Si parla di #Veretout, #MarioRui e non solo ??#Calciomercato - AlfredoPedulla : Il #Milan ribadisce interesse e gradimento per #Mario #Rui, ma prima deve uscire un terzino sinistro (ce ne sono tre in organico) - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #MarioRui, niente sconti: il Torino si spaventa e molla la presa -