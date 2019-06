L’angelo della vendetta | trama | cast e anticipazioni del thriller su Rai 2

termometropolitico

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’angelodelsu Rai 2 Siete in cerca di un revenge? Allora L‘angelopotrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2018, il cui titolo originale è Peppermint, è stata diretta dal regista francese Pierre Morel noto al grande pubblico per film come Io vi troverò, From Paris with Love e The Gunman. Il lungometraggio, pur avendo und’eccezione, ha ricevuto una candidatura ai Razzie Awards, l’annuale cerimonia in cui vengono assegnati i premi ai film peggioristagione cinematografica precedente. Ma qual è lade L’angelo? L’angelo: lae ledelsu Rai 2 Protagonista de L’angeloè Riley, giovane donna che conduce una vita felice e tranquilla con il marito Chris e la figlia. ...

Angelo_Castaldi : RT @giuliomeotti: Li trovi a Ventimiglia, Calais, in mare, a Lesbo, Balcani. Sono i figli della ricca borghesia tedesca, l’utopia di beness… - angelo_tripodi : #SEAWATCH, #PD CONTRO GLI #ITALIANI! È incredibile, ma è tutto vero! Il #PartitoDemocratico esulta se vengono viol… - rossfav : RT @CislBergamo: ?? Don Virginio Colmegna (presidente della fondazione Casa della carità 'Angelo Abriani') spiega il ruolo etico del sindaca… -