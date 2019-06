Felicità | il segreto per raggiungerla è essere circondati da amici

gqitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il verodella felicità?da. Secondo la saggezza popolare, «chi trova un amico trova un tesoro». Ma anche una soluzione allo stress, a quanto pare, e una fonte inesauribile di bene felicità. A sottolinearlo, come riporta il magazine Time, è una ricerca pubblicata recentemente sulla rivista Plos One, secondo cui la forza dei legami sociali di una persona, valutabile per esempio anche semplicemente dalle attività digitali registrate dallo smartphone, puòin grado di valutare con più precisione i livelli di stress, felicità e benrispetto un dispositivo simil-smartband/un fitness tracker in grado di registrare le ore di sonno, l'attività fisica e via dicendo. Questo perché, secondo gli autori dello studio, tra cui anche Nitesh Chawla della University of Notre Dame, lo stile di ...

annamariarossin : «Il segreto della felicità è la libertà. E il segreto della libertà è il coraggio» Felice giovedì - TerenghiStefano : Scegliere dove vivere e farlo...aver la fortuna di vedere posti meravigliosi come questi.. credo che il segreto del… - zairah89 : RT @Dreaming_81: 'Il segreto della felicità è concedersene un po' per volta. È capire a chi darsi. È capire per chi ne vale la pena.' [Mar… -