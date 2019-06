Doppio attentato a Tunisi | torna la tensione in Tunisia Morti e feriti vicino

ilfogliettone

(Di giovedì 27 giugno 2019)a salire laina: la capitale,, e' stata colpita da due attentati in rapida successione, che hanno provocato la morte di un agente e il ferimento di altre 8 persone, tra cui diversi civili. La prima esplosione e' avvenuta in mattinata sulla centralissima Avenue Habib Bourguiba: una jeep bianca con a bordo un kamikaze e' saltata in ariaa una macchina della polizia di pattuglia nei pressi dell'ambasciata francese. Gli agenti a bordo sono rimasti, insieme a loro anche tre passanti.E' stato il panico, la gente ha urlato ed e' scappata, la zona e' stata transennata, negozi e uffici chiusi. Uno dei poliziotti e' morto poco dopo per le ferite riportate, mentre il governo confermava che si era trattato di un "suicida". A dieci minuti di distanza dal primo attacco, un secondo kamikaze ha preso di mira una sede dell'antiterrorismoal ...

