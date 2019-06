“Tocca a loro” ‘La vita in diretta’ | cambia tutto | è una vera rivoluzione

caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La notizia non è ancora ufficiale ma le voci sembrano trovare conferma ora dopo ora. La prossima edizione de Lain Diretta sarà condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. A riportare la notizia à Tv Blog. Se l’indiscrezione di Tv Blog dovesse trovare conferma, sancirebbe il ritorno in tv a ‘tempo pieno’ di Lorella Cuccarini in veste di conduttrice dopo un periodo di pausa durante il quale, comunque, ha fatto parlare di sé per i suoi continui diverbi con la sua rivale storica Heather Parisi. E non finisce qui, perché sembra proprio che a Lorella Cuccarini saranno affidate anche 4 prime serate del Grand tour di Linea verde, in onda a partire da venerdì 9 agosto. Al suo fianco sarà confermato Federico Quaranta. I rumor che danno Matano e la Cuccarini prossimi presentatori de Lain Diretta parlano di una scelta voluta dalla direttrice di Rai 1 Teresa De Santis, che avrebbe ...

