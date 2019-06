Reunion di Breaking Bad in arrivo? Bryan Cranston e Aaron Paul sono più criptici del

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Basta un solo tweet per mandare fuori di testa i fan che sognano unadiBad. Ci hanno pensato Walter White e Jesse Pinkman, al secolo, ad alimentare le speranze di milioni di appassionati in tutto il mondo.L'iconico duo ha pubblicato su Twitter la stessa immagine nel medesimo momento, dando il via a una serie di teorie al riguardo: c'è unadiBad in vista? Oppure si tratta di un altro progetto che li vede coinvolti? In ogni caso, il messaggio si è rivelato criptico, difficile da decifrare anche più del finale della serie, andato in onda sei anni fa.Nella foto in questione cidue asini, accompagnati dalla didascalia "Soon", ovvero "Presto". A meno che non sia la conferma che saranno presenti nell'annunciato film spinoff, oppure che faranno un cameo nella prossima stagione di Better Call Saul? La vediamo difficile ...

