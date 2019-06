Pensione di vecchiaia anticipata invalidi | domanda respinta Cosa fare?

leggioggi

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Nell’ambito del sistema pensionistico italiano, di recente revisionato dal cd. “Decretone”, che ha ampliato le modalità d’uscita dal mondo del lavoro, mediante l’introduzione del meccanismo “Quota 100”, rimangono comunque in piedi alcune norme che derogano alladial verificarsi di determinati condizioni e requisiti. Stiamo parlando, in particolare, delladiper gli, ossia quel trattamento previdenziale che è conseguibile in base alle regole delladi– che prevede un minimo contributivo di 20 anni – ma prevede il raggiungimento di un’età anagrafica inferiore a quella attuale (67 anni). Si ricorda, fin da ora, che l’accesso alladiè subordinata al possesso di diverse condizioni per usufruire dell’agevolazione, come ad esempio l’tà all’80%. Tuttavia, può ...

