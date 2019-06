Mittal | «Senza immunità l' ex Ilva di Taranto a settembre chiude» Il Mise

Mittal : «Senza soluzioni l'ex Ilva di Taranto a settembre chiude». Il Mise : «Irresponsabili» : Se non si trova una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre , quando entrerà in vigore la legge che ha abolito...

Ex Ilva - il Ceo di ArcelorMittal : “Senza immunità legale lo stabilimento chiude a settembre” : In assenza dell'immunità penale l'ex stabilimento Ilva di Taranto potrebbe cessare la produzione e chiudere il 6 settembre. L'ha dichiarato Geert Van Poelvoorde, ceo di ArcelorMittal Europa, spiegando che la decisione è legata al problema della protezione legale e alla legge che abolisce l’immunità ed entrerà in vigore, per l'appunto, tra tre mesi.Continua a leggere