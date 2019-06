Calciatore ubriaco travolge l’auto sulla quale viaggiano due sposi e li uccide sul colpo (Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono morti mentre si preparavano a festeggiare il loro matrimonio. Un 20enne, ubriaco alla guida, avrebbe travolto la macchina sulla quale viaggiava la coppia senza dar loro scampo. Il fatto è stato segnalato in Messico. Il Calciatore del Sevilla Atlético Club, club della seconda serie del campionato spagnolo, identificato come Joao Maleck, si è scontrato con la vettura sulla quale si trovavano Alejandro Castro e María Fernanda Álvarez. L'incidente si è verificato domenica nel comune di Zapopan, a Jalisco, in Messico, verso le 9 del mattino. La coppia aveva contratto le nozze civili nella giornata di venerdì e sabato sera era stato celebrato il matrimonio religioso. (Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono morti mentre si preparavano a festeggiare il loro matrimonio. Un 20enne,alla guida, avrebbe travolto la macchinaviaggiava la coppia senza dar loro scampo. Il fatto è stato segnalato in Messico. Ildel Sevilla Atlético Club, club della seconda serie del campionato spagnolo, identificato come Joao Maleck, si è scontrato con la vetturasi trovavano Alejandro Castro e María Fernanda Álvarez. L'incidente si è verificato domenica nel comune di Zapopan, a Jalisco, in Messico, verso le 9 del mattino. La coppia aveva contratto le nozze civili nella giornata di venerdì e sabato sera era stato celebrato il matrimonio religioso.

Secondo quanto riportato da Infobae, Joao Maleck avrebbe “superato i limiti di sicurezza” mentre guidava la sua vettura. Come mostrato nel filmato della telecamera di sicurezza, l'auto del giovane ha colpito la parte posteriore del veicolo in cui viaggiavano Alejandro Castro e María Fernanda Álvarez. Entrambi sono morti sul colpo. Come spiegato da Gerardo Octavio Solís, il procuratore dello stato messicano di Jalisco, sul caso è stata aperta un’indagine e i periti sono già al lavoro.



Il quotidiano El Universal ha riferito che il Sevilla Atlético non acquisterà Joao Maleck a titolo definitivo. Il calciatore era in prestito dal team di Santos Laguna fino al prossimo 30 giugno. L’attaccante nato a Guadalajara è arrivato al Sevilla Atlético per giocare la stagione 2018-2019. Tuttavia, a causa di problemi con il visto di lavoro e per una serie di infortuni, ha debuttato solo nel gennaio 2019.