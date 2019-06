Giro d’Italia 2020 | ufficializzate le date | quando si disputa la Corsa Rosa? Calendario e

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ild’Italiasi correrà da sabato 9 maggio a domenica 31 maggio. L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato ilWorld Tour per la prossima stagione, lascatterà da Budapest e rimarrà in Ungheria per le prime tre tappe ritornando in Patria dopo un giorno di riposo. Va subito annotato che l’evento si concluderà a sole quattro settimane dall’inizio del Tour de France, la Grande Boucle è stata infatti anticipata di sette giorni per lasciare spazio alle Olimpiadi di Tokyo(24 luglio – 9 agosto). Tra l’altro ildel Delfinato incomincerà il giorno in cui si concluderà ild’Italia che conferma comunque la sua presenza innel mese di maggio.SIILD’ITALIA? Ild’Italiasi correrà dal 9 al 31 maggio. Clicca qui per ...

