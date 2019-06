C’è sempre una Svizzera per ogni meridionale

Su Netflix C’è uno degli anime più importanti di sempre : È “Neon Genesis Evangelion”, uscito negli anni Novanta e da allora diventato una delle più influenti serie di animazione giapponesi

Legge sblocca cantieri : Calabria sempre in lista d’attesa. D’Ippolito e Sapia : il Governo e il M5s non c’entrano con lo stallo dei lavori della statale 106 : “Passata la Festa Gabbatu lu Santu”. Affermazione vecchia come il Mondo, ma sempre efficace per affermare il disinteresse per qualcosa

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Flueckiger cambia tutto. Van der Poel C’è sempre e comunque. Giornata nera per Schurter : Prima tappa di Coppa del Mondo cross country, ed ecco che arrivano già delle sentenze. Un weekend veramente tosto per il grande appuntamento del fuoristrada delle due ruote che ha aperto la stagione con la prova di Albstadt, in Germania. A farne le spese peggiori è stato Nino Schurter. Partito con i favori dei pronostici, il campione del Mondo è incappato in una Giornata nera, nerissima, in cui non è proprio riuscito a tenere il passo dei primi, ...

Calciomercato Inter - intreccio col PSG : sempre Dzeko nel mirino - ma C’è l’ombra di Lukaku… : Domani la ghiotta possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter ospita a San Siro il fanalino di coda Chievo, già retrocesso in Serie B da qualche settimana. Ma i nerazzurri continuano a pensare anche al mercato. sempre incertezza sulla situazione Icardi, il nome che resta in pole per la sostituzione è ancora Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport odierna spiega un Interessante intreccio di mercato ...