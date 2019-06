Calciomercato | le ultime trattative | un centrocampista per il Cagliari | i nomi per Lecce

Calciomercato Napoli news/ Manolas cerca casa - Allan per il rinnovo - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli news: Manolas cerca casa a Posillipo. La dirigenza è al lavoro per il rinnovo di Allan, Ultime notizie,

Calciomercato Europeo | Affari e le ultime Trattative di mercato del 24-06-2019 : Mandzukic chiesto dalla Bundesliga, Cancelo e Maguire vicini al City. Promes è ufficialmente dell’Ajax. Le Trattative dei principali club europei.Il Borussia Dortmund sta pensando seriamente a Mario Mandzukic (33). L’attaccante croato ha rinnovato da poco il suo contratto con la Juventus sino al 2021. Il rinforzo in difesa per il Lipsia si chiama Christopher Nkunku (21) che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. La chiusura ...

Calciomercato Serie A Tim - le ultime trattative di mercato : La Notizia Sportiva vi porta live nel Calciomercato della Serie A tim, ecco per voi le ultime trattative di mercato e le ultime novità sulle panchine.Inter“Su Sensi Inter avanti, pronti a chiudere” Non abbiamo ancora definito, ma ci incontreremo nella prossima settimana: l’Inter è avanti rispetto alle altre squadre, è il club che si è dimostrato più concreto nel volere il giocatore”. Così l’ad del Sassuolo, ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Genoa scatenato - pazze idee di Torino e Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nella giornata di oggi importanti trattative. Nel dettaglio negli ultimi minuti è arrivata la firma di Bani al Bologna, la trattativa era stata già impostata, adesso è arrivato il nero su bianco. Amir Rrahmani può considerarsi un calciatore dell’Hellas Verona, il difensore sarà in Italia già nelle prossime ore. Il Genoa ha superato la Sampdoria nella corsa al ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Inter, ultime notizie: il punto sulle trattative I tifosi dell’Inter sembrano ben sperare per la prossima stagione. Gli abbonamenti sono schizzati in poco tempo e la cifra raggiunta è vicina ai 35mila. Il brivido per la Champions – conquistata nei minuti finali del campionato contro l’Empoli – e l’arrivo di un allenatore carismatico come Antonio Conte hanno caricato tutto l’ambiente. ...

Calciomercato - le ultime trattative : un innesto per reparto alla Fiorentina (ipotesi Borja Valero) - Udinese su Destro e Romulo : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo tante squadre pronte a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Al lavoro la nuova Fiorentina di Commisso, un nome per reparto fino all’attacco, si tratta del portiere Viviano, del difensore Zapata, del centrocampista Borja Valero, i viola sognano il grande ritorno dell’attuale calciatore dell’Inter e dell’attaccante Inglese. Il Genoa ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : dall’arrivo di Sarri alle nuove idee : Calciomercato Juventus, ultime notizie: dall’arrivo di Sarri alle nuove idee La rivoluzione in casa Juventus è ancora in atto, forse iniziata dopo l’addio di allegri. Già sul finire della stagione avevano incominciato a circolare voci di un cambio importante. Chiuso un ciclo di successi, è necessario fermarsi un attimo e riprogrammare tutto. L’inizio derlla rivoluzione Lo scorso Ottobre, già nella dirigenza bianconera ci fu ...

Calciomercato Napoli - procede spedita la trattativa per James Rodriguez : le ultime : Il club azzurro aspetta notizie da Jorge Mendes, che sta provando a convincere il Real Madrid a far partire il giocatore alle condizioni del Napoli Il Napoli sogna il colpo James Rodriguez, il club azzurro spinge forte sul giocatore, che potrebbe adesso davvero sbarcare in Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Dopo i passi avanti compiuti ieri, la società del presidente De Laurentiis attende adesso buone notizie da Jorge Mendes, volato a Madrid ...

