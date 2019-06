Adriana Volpe tuona di nuovo contro Freccero | «Una Rai 2 in ginocchio e non si fa niente»

davidemaggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019)“Forse è meglio stare in silenzio, altrimenti si perde il posto di lavoro”, scriveva pochi giorni fa su Instagram, dopo aver accusato apertamente Carlodi aver chiuso Mezzogiorno in Famiglia e ‘agevolato’ alcuni flop (leggi qui) su Rai 2. Ma la conduttrice non riesce a placare la sua ira ediil direttore: “E vai con il valzer… aggiungiamo un altro 2,4% in prima serata! Una raidue ine non si fa! Veramente il Cda è d’accordo nel chiudere un programma che per nove mesi ha fatto il 10/12% di share nel daytime? Buon lavoro Cda!” ha rincarato su Twitter dopo la pubblicazione degli ascolti di ieri, dove è emerso il flop di Woodstock – Rita racconta, lo speciale in prime time voluto dain cui la Pavone ha celebrato i 50 anni della storica manifestazione ...

