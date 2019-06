Temptation | spoiler | Arcangelo e Nunzia al falò di confronto nel secondo appuntamento

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Ieri 24 giugno è andata in onda la prima puntata diIsland 2019, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che già nella puntata d'esordio ha visto molti di scena, primo tra tutti ildiimmediato richiesto da Andrea alla fidanzata Jessica. La ragazza, però, non si è presentata all'e solo nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà la crisi profonda in atto tra i due fidanzati. Ancheattraversano sin dalle prime battute del programma, un momento difficile, a causa dei comportamenti del ragazzo che non sono proprio piaciuti alla fidanzata, costretta suo malgrado, a richiedere unad: l'esito delverrà trasmesso nella seconda puntata in onda lunedì 1 luglio in prima serata su canale 5.Island, prime coppie in crisi e subito duediL'attesa per i fan di ...

trash_italiano : #Temptation, il mega spoiler di una tentatrice - BlitzQuotidiano : Temptation Island, la tentatrice Federica Lepanto si lascia scappare uno spoiler - nicoleceroni00 : RT @trash_italiano: #Temptation, il mega spoiler di una tentatrice -