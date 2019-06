Temptation | Jessica e Andrea avvistati insieme e Nunzia molla Arcangelo

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Si è conclusa la prima puntata diIsland 2019, nella quale ci sono state sorprese inaspettate. È stato sufficiente un solo episodio per fare emergere la forte crisi presente in alcune coppie, tra cui quella formatae quella da. Quest'ultimo ha già chiesto il falò di confronto alla sua fidanzata che ha scelto di rimanere nel villaggio per conoscere meglio il tentatore Alessandro. Ma le anticipazioni della puntata di martedì prossimo rivelano che le cose andranno a peggiorare soprattutto per quanto riguarda. Spoiler:vicina ad Alessandro ma esce con il suoIl rapporto trae il single Alessandro si fa sempre più intenso e interessante. La ragazza sembra essere davvero molto attratta dal tentatore e addirittura arriverà quasi a dichiarare ciò che prova per lui, gettando così nello sconforto il fidanzato ...

trash_italiano : MA CERTO CHE JESSICA NON ACCETTA IL FALÒ DI CONFRONTO, QUELLA È ENTRATA PER RIMANERE TUTTI E 21 I GIORNI. #Temptation - trash_italiano : Jessica in un video qualunque. #Temptation - trash_italiano : Mi piace questa idea di piazzare Francesca De André a #Temptation cambiandole nome in 'Jessica' -