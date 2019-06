Raccoglitore di origano disperso in Sicilia | salvato dal Soccorso Alpino e Speleologico

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Intervento congiunto delno e Vigili del fuoco per undiinfortunato nella zona di Piano dell’occhio, a Torretta (Palermo). L’uomo, G.M., 59 anni, bracciante agricolo palermitano, stamattina si era avventurato in una zona impervia con erba e rovi talmente fitti da fargli smarrire il sentiero. Preso dal panico è rimasto intrappolato perdendo l’orientamento,procurandosi abrasioni ed escoriazioni per tentare di ritornare sui propri passi fino ad accusare un malore per la disidratazione dovuta alle alte temperature. Poco prima delle 14 con il cellulare è riuscito a contattare la centrale del 118 che ha allertato il, ma anche la centrale del 115. In pochi minuti sul posto sono confluite una squadra della Stazione Palermo Madonie del Sass e una del nucleo Saf (Speleofluviale) dei Vigili del ...