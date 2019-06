Paola Turci | offese per tweet critico sulle Olimpiadi | Che hai fatto alla faccia?

blogo

(Di martedì 25 giugno 2019) Nella giornata di ieri è stata proclamata l'assegnazione da parte del Cio a Milano e Cortina per quanto riguarda leinvernali del 2026. In Italia più o meno tutti abbiamosalti di gioia, mentre altri comehanno riservato delle critiche all'amministrazione grillina di Roma, che non ha voluto ledel 2024."E a Roma, la città più bella del mondo, vanno ledella monnezza", ha twittato la cantante, che inaspettatamente si è ritrovata bersaglio di alcuni hater. "Ma che le è successo? Si sniffa la differenziata dell'umido in estate?".per: "Che hai? Sniffi l'umido" 25 giugno 2019 10:31.

