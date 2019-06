In arrivo la seconda edizione del Nintendo Indie Summit

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019), in collaborazione con AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia - organizza ladel, la serie di eventi e tavole rotonde dedicate ai giochi indipendenti sviluppati per la consoleSwitch.Il secondosi terrà mercoledì 3 luglio alle ore 16.00 alle Manifatture Digitali di Pisa durante la prima giornata di First Playable, primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming organizzato da AESVI in collaborazione con Toscana Film Commission. Al termine delsi terrà un "Opening networking event" aperto a tutti i partecipanti.A due anni e mezzo dall'uscita diSwitch, la libreria della console di casaè sempre più ampia, raggiungendo il traguardo di oltre 2000 titoli, anche grazie a realtà di sviluppo indipendenti, sempre più sinonimo ...

