Atletica | Filippo Tortu non si ferma | 100 metri a Stanford in Diamond League! Sfida a

Atletica – Golden Spike : Filippo Tortu quindi ad Ostrava : Quinto posto per Filippo Tortu nei 100 metri al Golden Spike di Ostrava Filippo Tortu prosegue la propria stagione nei 100 metri con il quinto posto al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca, con il crono di 10.15, sfavorito da un vento contrario di -1.1. Il primatista italiano (9.99 lo scorso anno a Madrid) continua a confrontarsi a viso aperto con l’élite internazionale dello sprint e non sfigura nella sfida vinta dallo ...

Atletica - Filippo Tortu corre 10.15 a Ostrava : quinto posto con vento contrario : Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.15 in occasione dei Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca), il velocista ha peggiorato di cinque centesimi il tempo siglato settimana scorsa in Diamond League a Oslo ma va annotato anche il muro di vento contrario che ha dovuto fronteggiare (- 1.1 m/s). Il brianzolo cercava risposte importanti da questo meeting e le sensazioni sono state altalenanti: discreta la partenza nonostante un tempo di reazione ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara ad Ostrava sui 100 metri per migliorare il 10.10 di Oslo : Dopo il 10.10 di Oslo in Diamond League, Filippo Tortu torna in gara sulla distanza dei 100 metri ad Ostrava (Repubblica Ceca) in occasione del “Zlata Tretra-Golden Spike”, un meeting internazionale di grande prestigio che può vantare un campo partenti di assoluto livello internazionale. Il velocista azzurro, detentore del primato nazionale sui 100 metri, gareggerà fianco a fianco con atleti di grande spessore come il canadese Andre ...

Atletica - Diamond League 2019 : Filippo Tortu corre 10.10 a Oslo - vince Coleman con un super 9.85 : Filippo Tortu ha corso in 10.10 i 100 metri a Oslo (Norvegia) dove oggi è andata in scena la quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. L’azzurro, reduce dal 20.36 sui 200 al Golden Gala di Roma, si è cimentato sullo sprint puro e ha concluso in quarta posizione alle spalle dello scatenato statunitense Chris Coleman (9.85, miglior prestazione mondiale stagionale), del cinese Xie Zhenye (10.01) e dell’altro americano ...

Atletica – Diamond League : Filippo Tortu chiude quarto i 100 metri di Oslo - la vittoria va a Chris Coleman : L’azzurro fa segnare il quarto tempo in 10.10, chiudendo con lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha Filippo Tortu è quarto sui 100 metri di Oslo, quinta tappa della IAAF Diamond League, con il tempo di 10.10 (vento +0.9). L’azzurro parte bene in sesta corsia ma è lo statunitense Christian Coleman a schizzare dai blocchi e impressionare con un’accelerazione particolarmente efficace. Il brianzolo delle Fiamme Gialle, 21 ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara : 100 metri a Oslo in Diamond League. Per il riscatto dopo i 200 del Golden Gala : Filippo Tortu sarà protagonista ai Bislett Games, quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 13 giugno a Oslo (Norvegia). Il velocista, reduce dal 20.36 corso sui 200 metri al Golden Gala di Roma, volerà in terra scandinava per cimentarsi sui 100 metri: il primatista italiano (9.99), capace di un 9.97 ventoso a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di mettersi in luce dopo la serata sottotono nella ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu rimandato - Tamberi esalta l’Olimpico - Crippa nella storia. Italia tra luci e ombre a Roma : Golden Gala tra luci e ombre per l’Italia, i quasi 40mila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma speravano di vivere una serata indimenticabile ma non tutto è andato per il meglio in occasione del meeting intitolato a Pietro Mennea e valido come quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno a Filippo Tortu, al rientro sui 200 metri dopo due anni di assenza su questa distanza: il brianzolo ...

Atletica - Golden Gala 2019 - Filippo Tortu : “Non sono soddisfatto - ma neanche deluso. Bellissimo correre davanti a questo pubblico e Mattarella” : Due anni: tanti ne erano passati da quando Filippo Tortu aveva corso per l’ultima volta i 200 metri. Il miglior velocista italiano è tornato a interpretare una distanza che non è abitualmente sua, fermando il cronometro sul tempo di 20″36 nella gara vinta da Michael Norman in 19″70, primato mondiale stagionale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Naturalmente non sono soddisfatto di quello che ho fatto, ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu non brilla all’Olimpico - 20.36 sui 200. Show di Michael Norman (19.70) : Filippo Tortu è tornato a correre sui 200 metri a due anni di distanza dall’ultima volta (Mondiali di Londra 2017), c’era grande attesa sul 20enne che voleva migliorare il suo primato personale ottenuto due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma e questa sera il brianzolo cercava di abbattere il suo 20.34 ma la prestazione offerta al Golden Gala non è stata dalle migliori. L’azzurro, che un paio di settimana fa aveva corso 9.97 ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : incomincia la gara di Tamberi - che attesa per Filippo Tortu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 20.16 Tutto molto facile per la statunitense Dalilah Muhammad sui 400 metri ostacoli, la Campionessa Olimpica si è imposta nettamente in 53.67 (a sei centesimi dal già suo primato mondiale stagionale): assolo dell’americana ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi per illuminare l’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera: spettacolo assicurato allo Stadio Olimpico di Roma dove andrà in scena una serata di gare di altissimo spessore tecnico con i migliori al mondo pronti ad affrontarsi a viso aperto per la conquista della vittoria (e degli annessi 10mila dollari di montepremi). Sugli spalti dell’impianto della capitale sono annunciati circa ...

Atletica - Golden Gala 2019. Filippo Tortu : “Roma perfetta per tornare sui 200 - voglio migliorarmi. Aspetto una curva veloce” : La notte di Filippo Tortu si avvicina, il brianzolo sarà uno degli uomini copertina del Golden Gala Pietro Mennea che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il 20enne sarà impegnato sui 200 metri dove cercherà di migliorare il suo personale di 20.34 siglato due anni fa proprio in questa manifestazione: il velocista azzurro, reduce dal 9.97 corso sui 100 metri a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di strabiliare il ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu torna sui 200! L’Olimpico vuole una magia dall’italiano più veloce di sempre : L’uomo più veloce d’Italia vuole sfrecciare allo Stadio Olimpico di Roma, Filippo Tortu vuole fare sua la Capitale e reGalarsi una notte magica nell’evento più importante della stagione sul suolo nazionale: il Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 che si disputerà giovedì 6 giugno. Dodici mesi fa il 20enne fece suo il record italiano dei 100 metri che apparteneva alla Freccia del Sud e ...

Atletica - Golden Gala 2019 : i favoriti gara per gara. Attesa per Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi : Campioni del Mondo, campioni olimpici, detentori di titoli europei o primatisti vari: il meglio dell’Atletica mondiale si dà appuntamento giovedì sera al Golden Gala di Roma: sono davvero tanti i protagonisti di altissimo livello che si confronteranno sulla pista dell’Olimpico. Ecco tutti i favoriti gara per gara del meeting più atteso della primavera inoltrata. 200 MASCHILI – E’ una delle gare più attese ...