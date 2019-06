oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) E’ statoildi, che occuperanno l’intero programma di domani a Roehampton, luogo dove si gioca ilcadetto onde evitare di consumare i campi dei Championships prima del dovuto. Sonole rappresentanti del nostro Paese in gara in quest’occasione, che tenteranno di raggiungere Camila Giorgi nelprincipale. Andiamo a vedere i sorteggi: Martina Di Giuseppe-Destanee Aiava (AUS) Martina Trevisan-Jessika Ponchet (FRA) Jasmine Paolini-Varvara Flink (28) (RUS) Giulia Gatto-Monticone-Raluka Serban (CYP) Di Giuseppe affronta per la prima volta leallo Slam più conosciuto, così come Gatto-Monticone. Per Trevisan si tratta invece della terza esperienza, così come per Paolini: entrambe hanno come miglior risultato un secondo turno. Il quadroavversarie non potrebbe essere ...

OA_Sport : Wimbledon 2019: sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili. Quattro azzurre in cerca del main draw - zazoomblog : Wimbledon 2019 qualificazioni maschili: quattro italiani superano il primo turno - #Wimbledon #qualificazioni… - Fedal02 : RT @lorenzofares: #24giugno 2019, giornata storica per il #tennis in tv Penso a dove eravamo quando nel 20p8 nacque @SuperTennisTv Ho vi… -