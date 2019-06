ilpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nicos Metaxas, 35enne ex capitano dell’esercito di Cipro, èper l’omicidio die due bambine, in quello che è diventato famoso come il caso del “primo serial killer di Cipro”. Metaxas, divorziato e

PiramideRossa : RT @ilpost: Un ex militare è stato condannato a sette ergastoli per l’omicidio di cinque donne e due bambini a Cipro - ilpost : Un ex militare è stato condannato a sette ergastoli per l’omicidio di cinque donne e due bambini a Cipro -