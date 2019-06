Un dispositivo smart da indossare | che monitora con precisione il cuore per giorni

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) I problemi cardiaci e le soluzioni hi-tech per individuarli sono al centro di molte ricerche. L’ultima in ordine di tempo è stata pubblicata dalla University of Texas di Austin e riguarda una tecnologia indossabile realizzata in materiale elastico e leggero perre la salute del. La ricerca, guidata da Nanshu Lu nella Cockrell School of Engineering, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Advanced Science, e ha attirato l’attenzione perché riguarda quello che è stato definito un e-tattoo, un tatuaggio elettronico. In pratica si tratta di unindossabile basato su grafene, che può essere posizionato sulla pelle e misura una varietà di parametri, dai segnali elettrici a quelli biomeccanici. Apple Watch Serie 4 porta in Italia l’elettrocardiogramma da polso Ilè ...

sattvmania : Presto disponibile OTS ASTRO SMART PC WIFI un dispositivo chevi permetterà di fare #astrofotografia senza #pc solo… - valdark17 : Gioca ad Animal Crossing: Pocket Camp sul tuo dispositivo smart compatibile! Scopri di più qui: - timbusiness : Finalmente niente più Smart Card o Token! Con Firma Sicura Mobile di @TITrustTech puoi fare tutto dal tuo dispositivo mobile. Inizia subito! -