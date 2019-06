Tamponamento a Piacenza | distrutta l’auto di Google Street View

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Giorgia Baroncini La vettura stava riprendendo alcune strade nella provincia diquando è stata tamponata. Ferito uno degli automobilisti Stava percorrendo le strade della frazione di Canneto di Sopra () quando è stata tamponata da un'altra auto. "Vittima" dell'incidente lacar, vettura che la società di Mountainspedisce in tutto il mondo per mappare l'intero globo e metterlo a disposizione degli utenti con l'applicazione. Nel singolare incidente, la parte posteriore dellacar è stata. Come riporta il Corriere, uno degli automobilisti è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente stanno ora indagando i carabinieri della zona. È probabile che l'uomo alla guida della sua macchiana sia stato distratto dalla vettura dell'azienda statunitense: una normalissima auto se non ...

