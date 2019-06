repubblica

(Di lunedì 24 giugno 2019) Inedito esperimento alle Molinette neldi chirurgia maxillofacciale. La tecnologia permette una maggiore precisione degli interventi e riduce i tempi

StraNotizie : Sanità, un laboratorio 3D in reparto per ricostruire i volti dopo i traumi - patrizia6119 : RT @rep_torino: Sanità, un laboratorio 3D in reparto per ricostruire i volti dopo i traumi [news aggiornata alle 13:23] - rep_torino : Sanità, un laboratorio 3D in reparto per ricostruire i volti dopo i traumi [news aggiornata alle 13:23] -