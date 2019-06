La Juventus vince anche lo scudetto U 15 Femminile

Juventus - prime parole di Maurizio Sarri : "Convincerò gli scettici col bel gioco. Napoli? Ho rispettato tutti" : Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus si presenta all'Allianz Stadium: "La società più importante d'Italia mi ha chiamato. Sono contento di essere qui. Se è la mia scelta più rivoluzionaria? Non lo so, bisogna avere le idee chiare sul percorso. È il coronamento di una carriera lunghissima". P

Vieri senza peli sulla lingua : “Inter - ok Conte ma non vincerà niente. Juventus troppo forte” : Christian Vieri elogia l’arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter ma frena gli entusiasmi: parlare di scudetto è utopia visto il distacco che c’è con la Juventus Presente a Firenze per Pitti Immagine, Christian Vieri non perde di vista il mondo del calcio. L’ex bomber dell’Inter ha parlato ai microfoni della ‘Rosea’ dell’arrivo di Antonio Conte, spendendo parole d’elogio per il nuovo ...

Titoli diffamatori - Ciro Ferrara vince in tribunale contro la stampa : l’ex calciatore della Juventus estraneo ai fatti di Calciopoli : Ciro Ferrara vince la causa per diffamazione nei confronti di alcuni giornali che avevano accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli La Corte d’Appello di Bologna, ribaltando il giudizio di primo grando, ha dato ragione a Ciro Ferrara nella sua causa per diffamazione contro alcuni organi di stampa che aveva accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli. L’ex calciatore di Juventus e Napoli avrà diritto ad un risarcimento ...

Juventus : se arrivasse Sarri - potrebbe convincere Koulibaly a vestire bianconero : La Vecchia Signora non si ferma mai, Paratici è sempre attivo anche e specialmente in questo periodo che precede l'apertura ufficiale del calciomercato. Nelle scorse sessioni la Juventus non si è mai fatta trovare impreparata e anche questa estate i nomi importanti non mancano. Partendo dal punto su Guardiola e Sarri per la panchina e passando per nomi importantissimi come Koulibaly, Icardi, James Rodriguez e Chiesa, il calciomercato estivo

Tifo Sarri alla Juventus - sarebbe uno smacco per “vincere è l’unica cosa che conta” : Tifo per Sarri alla Juventus. E non, o almeno non solo, perché sarei curioso di vedere le reazioni dei Sarristi – ancor prima dei Tifosi napoletani – dinanzi all’ufficialità dell’annuncio. Reazioni che, peraltro, da perfetto voyeur pallonaro mi sto già godendo in questi giorni, quantunque manchi ancora il nero su bianco. Ma la ragione principale di questo mio endorsement – perdonate l’uso di questo ...

Allenatore Juventus - Mourinho allontana i bianconeri : "mi piacerebbe vincere in un campionato diverso" : Allenatore Juventus – E' alla ricerca di un nuovo progetto dopo l'addio al Manchester United, adesso Josè Mourinho pensa al futuro con l'intenzione di tornare protagonista, intervista rilasciata a Eleven Sports e ripresa da "A Bola" ed importanti dichiarazioni: "ho approfittato di questa pausa per progettare il mio futuro, migliorare il mio staff tecnico, dare una nuova dimensione al mio lavoro

Marino : 'L'allenatore della Juventus per me sarà uno straniero che è abituato a vincere' : I tifosi della Juventus sono in fermento per sapere chi sarà il loro nuovo tecnico. Le voci che circolano sono molteplici e di certezze sembrano essercene molto poche. C'è chi dice che Maurizio Sarri sia il candidato numero uno e chi invece sostiene le piste che portano a Mauricio Pochettino o addirittura a Pep Guardiola. I rumors intorno all'allenatore catalano si sono un po' spenti dopo le smentite che sono arrivate la scorsa settimana. Del

Allegri : “Il nuovo allenatore della Juventus avrà una squadra vincente. Futuro?…” : Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari tra Juventus e Atalanta nella 37esima giornata di Serie A e le celebrazioni dello scudetto: “Il nuovo allenatore della Juventus dovrà portare avanti questa squadra che è vincente. In Champions siamo arrivati al doppio confronto in condizioni non normali. Dopo la partita di Madrid ho dovuto mettere al riparo il campionato perché ...

Juventus - Agnelli potrebbe provare fino all'ultimo a convincere Guardiola : Questi sono giorni intensi per la dirigenza della Juventus che deve decidere il futuro della squadra per la prossima stagione. La decisione più importante è stata presa venerdì, quando il club Campione d'Italia ha comunicato la separazione da Massimiliano Allegri. Adesso Pavel Nedved e Fabio Paratici avranno il duro compito di trovare il giusto sostituito del tecnico livornese che, negli ultimi cinque anni, ha portato undici trofei. La Juve ...

Juventus - Dybala saluta Allegri : “mi hai insegnato a vincere” [FOTO] : E’ arrivata l’ufficialità, Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, nella giornata di oggi conferenza stampa con Andrea Agnelli. Il rapporto con Allegri non è stato idilliaco ma anche Paulo Dybala ha deciso di salutare con affetto l’allenatore “Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato soprattutto a vincere! – scrive l’attaccante ...

Con o senza Allegri per la Juventus vincere è l'unica cosa che conta : Qualcuno, adesso, parla di “decisione sorprendente”, ma di sorprendente, forse, c'è solo il fatto che l'annuncio ufficiale sia arrivato quando mancano ancora due giornate alla fine del campionato. Certo, la Juventus non ha più nulla da giocarsi e ha già, da tempo, la testa proiettata verso il futuro

Juventus-Allegri : si chiude un ciclo quinquennale vincente in Italia - ma con la delusione Champions : Massimiliano Allegri non sarà alla guida della Juventus nella prossima stagione nella quale avrà inizio un nuovo corso alla ricerca del sogno Champions Si chiude dopo 5 stagioni l’avventura di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Ad annunciarlo il club bianconero con un comunicato che arriva dopo settimane di rumors su un possibile divorzio al termine di una annata che ha visto la squadra vincere l’ottavo scudetto ...

Inter - Skriniar lancia la sfida al Napoli : ” Ecco perchè vinceremo noi. Juventus? Ci arriveremo” : Inter, parla Skriniar prima della sfida al Napoli: le sue dichiarazioni Inter Skriniar sul Napoli| Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica sera contro il Napoli, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le parole di Skriniar “Ci manca una vittoria per tornare in Champions, la cosa più importante, poi l’anno prossimo vogliamo ...

Juventus - Pirlo : "Ecco chi serve per vincere la Champions League" : Juventus – Si deciderà nei prossimi giorni il destino sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. Intanto la dirigenza bianconera continua a tessere le proprie strategie per il mercato della prossima estate, con Andrea Pirlo che consiglia un calciatore in particolare al Ds Paratici. Leggi anche: Mercato Juventus, Nedved su Allegri: "Chi vivrà vedrà" Juventus, Pirlo suggerisce Isco