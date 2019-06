I dettagli sul prossimo Yakuza verranno svelati a partire da luglio

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) A quanto pare lo studio di sviluppo Ryu Ga Gotoku ha in serbo un nuovo(senza Kiryu Kazuma però).Come riporta VG247, il nuovo capitolo era stato annunciato nel 2017 con un trailer ed il suo protagonista è Ichiban Kasuga, un personaggio conosciuto al pubblico giapponese per via diOnline che in occidente non è arrivato. Da allora non è stato svelato nessun altroo se non che sarebbe ambientato dopo6.Sembra però che adesso ne sentiremo parlare presto. Secondo il sito taiwanese il produttore della serie Daisuke Sato ha promesso che ulteriori informazioni sul gioco saranno annunciate molto presto.Leggi altro...

