Ancora scontri tra laureati in Scienze della formazione primaria e diplomati magistrale

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Tra i precari storici del mondo scolastico, con riferimento in particolare alla scuolae alla scuola dell’infanzia, troviamo gli insegnanti in possesso di diplomaconseguito entro l’a.s 2001/2002 e gli insegnanti in possessolaurea in. Il Ministro Bussetti, per risolvere il prima possibile il problemaprecarietà, sta procedendo, come promesso, nell’indizione dei concorsi ai fini delle assunzioni in ruolo nei prossimi anni scolastici. Ma davvero il precariato verrà risolto a breve? E perché continua la querelle tra Sfp e Dm?...

TbCarmine : @ressicstantibus @SeaWatchItaly @giorgialinardi @tagadala7 @Capezzone No lo fanno perche' cosi con lo scontro quand… - emi_80_te : RT @Vivo_e_vegeto: @Delirio897J Perché se arrivano a pari punti 3 squadre vale la differenza reti solo negli scontri tra le 3. Se ancora pa… - Delirio897J : RT @Vivo_e_vegeto: @Delirio897J Perché se arrivano a pari punti 3 squadre vale la differenza reti solo negli scontri tra le 3. Se ancora pa… -