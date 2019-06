Scavalca cancello per entrare a un rave | morto 25enne a Roma

agi

(Di domenica 23 giugno 2019) Non ce l'ha fatta il 25enne ricoverato al Policlinico Umberto I didopo essersi infilzato in un'inferriata che tentata di oltrepassare. Il giovane è morto, dopo essersi reciso l'arteria femoralendo unpera unall'università diLa Sapienza. Unabusivo sul quale ora stanno indagando le forze dell'ordine. Il ragazzo avrebbe cercato di arrampicarsi su unlontano da via Aldo Moro, ingresso principale del. Nelle prossime ore la polizia invierà una prima informativa all'autorità giudiziaria.

