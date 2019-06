Travolti da mietitrebbia: due morti

Due fratelli di 55 e 58 anni sonoda unanelle campagne di Miglionico (MT). Da una prima ricostruzione sembra che la macchina si sia ribaltata, per cause da accertare. mentre i due uomini lavoravano il terreno. Ferita anche una ragazza, figlia del 55enne. Trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri, per eseguire gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, anche gli operatori sanitari del 118e i Vigili del fuoco.(Di sabato 22 giugno 2019)