L’uomo giusto esiste Ed è quello che ti fa ridere

(Di sabato 22 giugno 2019) L’amore non conosce regole, né spiegazioni razionali, dicono che sia cieco, ma a quanto pare è sensibile alle risate. Che il sorriso faccia bene al cuore, e all’anima è risaputo. Non dovrebbe poi stupirci molto sapere che, il giorno che incontriamo un uomo che ci fa, ce ne innamoriamo. Le persone divertenti sono più attraenti e spensierate, stare insieme a loro, inevitabilmente ci carica di energie positive, ecco perché le donne sono affascinate dagli uomini simpatici e sorridenti. A confermarlo, ben due ricerche scientifiche condotte negli Stati Uniti. I risultati di questi studi, hanno dimostrato come le donne siano più attratte e propense nei confronti degli uomini simpatici. Le altre due caratteristiche, che siamo solite, cercare e guardare negli uomini sono il buon senso e l’arguzia. Sempre da questi studi, è emerso che gli uomini apprezzano moltissimo le donne che sanno ...

