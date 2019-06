De Carolis campione internazionale supermedi Wbc

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) I pugili azzurri Giovanni Dee Michael Magnesi hanno confermato il loro titolo dirispettivamente nelle categorie dei pesie super piuma. Sul ring del parco della Pace a Roma il 34enne gia'del mondo deiWba Deha battuto, con verdetto unanime dei giudici, l'exeuropeo di categoria, l'armeno Khoeren Gevor, mantenendo cosi' la cinturaWbc conquistata nello scorso dicembre. Magnesi invece fatto suo il titoloWbc silver battendo per ko alla nona ripresa il messicano Emanuel Lopez, gia'del mondo di categoria. Per il 24enne Magnesi e' la 15ma vittoria in 15 combattimenti.

