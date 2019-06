Così a Versailles fu firmata la pace della discordia

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Matteo Sacchi Le illusioni create nelle trinceeGrande guerra detonarono dopo. Due saggi ci spiegano perché Il 28 giugno 1919, quando i delegati tedeschi vennero fatti sfilare verso la Galleria degli specchi per firmare quello che sarebbe passato alla storia come il trattato di, andò in scena una complessa e umiliante coreografia. Il luogo era stato scelto perché lì, quasi mezzo secolo prima, la Prussia vincitrice su Napoleone III aveva fondato il Secondo Reich. La delegazione tedesca, che fu appositamente filmata, venne convocata per ultima. Lungo il percorso dovette passare di fronte ad un gruppo di reduci francesi rimasti mutilati durante i feroci combattimentiPrima guerra mondiale. Il presidente Clemenceau li salutò e chiarì loro quello che stava per succedere: «La nazione francese, che oggi sono qui a rappresentare, saluta tutti voi che avete ...

liberismorisor1 : @Masssimilianoo Hjalmar Schacht e le cambiali Mefo Così la Germania nazista divenne una potenza economica e sopra… - __EthelByrond__ : L’altro giorno camminavo tra le aiuole fiorate del Trivulzio: tre fiori nel cemento. Ironicamente dico a mia sorell… -