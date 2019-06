Calcio, malore ex tecnico Gigi Simoni

, exdi Napoli, Genoa e Inter, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa., 80 anni, si è sentito male nella sua abitazione di San Piero a Grado ed è stato immediatamente trasferito in ospedale, accompagnato dai familiari più stretti. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari che non nascondono come il quadro sia critico.(Di sabato 22 giugno 2019)