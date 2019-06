Quel Sorriso In Volto dei Modà | nel nuovo singolo una storia d’amore dolce e amara testo

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019)Indeiè disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digital download. Alcune emittenti hanno già trasmesso il brano in anteprima negli scorsi giorni ma è da oggi che sarà disponibile per l'ascolto ovunque.Insegna l'atteso ritorno del gruppo guidato da Kekko Silvestre che in autunno rilascerà ildisco di inediti. Dopo l'addio a Baraonda,Indeiviene rilasciato con Believe Music ed anticipa l'album di prossima pubblicazione che riporterà la band sul palco.Le prime date del tour nei palasport sono già state annunciate: sul finire del 2019, icalcheranno nuovamente i palchi dei palazzetti italiani per presentare le canzoni da rilasciare neldisco ed una selezione di successi del passato.La tournée inizierà il 2 dicembre dall'Unipol Arena di Bologna per far tappa al Mediolanum Forum di ...

