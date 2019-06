La fuga verso la libertà degli atleti cubani

agi

(Di venerdì 21 giugno 2019) L'ultimo disertore dello sport cubano si chiama Yasmani Lopez, ha 31 anni, di professione fa il calciatore. Gioca come centrocampista difensivo nel Ciego de Avila, club dell'omonima città a 400 chilometri a est da L'Avana. Tre giorni fa commentava l'esordio nella Gold Cup, torneo internazionale disputato tra selezioni del continente americano che si disputa in contemporanea alla più nota Copa America, contro il Messico spiegando che lui e compagni erano scesi in campo per dare tutto quello che avevano "mettendoci il cuore”. La gara, per inciso, era finita 7-0 per il Messico. Subito dopo, però, ha Yasmani Lopez ha fatto perdere le sue tracce. Ha salutato i compagni e lasciato il ritiro della nazionale, dando l'addio al paese. È diventato disertore, l'ennesimo nella storia dello sport dello stato socialista. Ora cercherà di rifarsi una vita altrove, probabilmente negli Stati ...

