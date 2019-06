Frederic Massara nuovo ds Milan | ufficiale Maldini | ' Sarà un valore aggiunto'

Milan - ufficiale l’arrivo di Frederic Massara : sarà il nuovo direttore sportivo rossonero : Il club rossonero ha ufficializzato l’ingresso in società di Massara, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo Si completa il quadro dirigenziale del Milan che, questo pomeriggio, ha ufficializzato l’ingresso in società di Frederic Massara. L’ex Roma ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, come riferito dal club in una nota: ‘AC Milan comunica che affiderà, a partire dal 1° luglio p.v., il ruolo di direttore ...