ilpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Da questa mattina c’è unin unadi. La notizia ha cominciato a circolare sui social network dalle 4 di mattina ora locale (le 10 in Italia) ed è stata poi confermata da un

ilpost : C’è un grosso incendio in una raffineria di petrolio a Filadelfia - silvianap_cw : @agirlcalledsun Di grosso non c'è stato solo lo sforzo AHAHAHAHAHAHAH ?? .......OK OK BASTA, SIAMO IN FASCIA PROTETTA ???? - cla_iris : Un grosso oggetto che nella stanza crea impedimento a tutti lo sposto in una zona della stanza dove non c’è nessuno… -