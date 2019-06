Cdp | il governo mette le mani sulla cassaforte del risparmio postale In attesa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Illenella cassa di Cdp. Lo fa chiedendo un dividendo aggiuntivo da quasi un miliardo (960 milioni), ma anche sostenendo operazioni industriali che rischiano di costare care alladeldegli italiani. Il Tesoro ha infatti domandato a Cassa Depositi e Prestiti un’assemblea per il 28 giugno con l’obiettivo di varare un’extra-cedola. Allo stesso tempo, sta spingendo perché vadano a buon fine operazioni come Telecom–Open Fiber e Salini Impregilo–Astaldi che ruotano tutte attorno a Cdp. Con un impatto finale sui conti dell’azienda pubblica tutto da verificare. Nel dettaglio, l’extracedola Cdp chiesta dal Tesoro porterà circa 800 milioni nelle casse del ministero guidato da Giovanni Tria, che ha in mano l’82,77% del capitale di Cassa. Alle Fondazioni bancarie, socie al 15,93%, andranno poco meno di ...

