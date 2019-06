Xiaomi conferma due brutte notizie su Mi Band 4 | in Europa niente NFC e comandi vocali

Lo Xiaomi Mi 9T (alias Redmi K20) confermato per l’Europa : prezzo irresistibile : Se avete attenzionato il Redmi K20 preoccupati del fatto potesse non essere commercializzato in Europa, siamo lieti di comunicarvi che quanto si era ipotizzato nelle scorse ore corrisponde a verità: il dispositivo arriverà anche da noi, ma con il nome di Xiaomi Mi 9T (d'altronde questo lo sapevate già, avendovelo noi anticipato qualche giorno fa). Come riportato da 'gizmochina.com', il terminale è stato già reso disponibile al pre-ordine presso ...