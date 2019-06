Roma | molestò studentesse durante la gita scolastica | prof finisce a processo

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Pina Francone Un insegnante 65enne di un liceo diè accusato di aver molestato quattro alunnelain Spagna Unessore diè finito aper aver molestato alcune sueunain Spagna. Si tratta di un docente di 65 anni del Liceo Cristo Re della capitale, accusato da quattro ragazze di molestie sessuali. Le giovani vittime del, infatti, hanno denunciato quanto subito agli inquirenti, raccontando di essere state accarezzate, palpeggiate sul fondo schiena e anche baciate sul collo e sulle labbrail viaggio in terra iberica, tra Barcellona e la capitale Madrid. Le giovani, appena tornate in Italia, si sono recate immediatamente al commissariato per denunziare il tutto. Una di loro, peraltro, ha dichiarato che l'insegnante le avrebbe detto di considerarla la sua fidanzata, intimandole di non farsi ...

gattaro_molesto : @Agenzia_Dire @OfficialASRoma @MarcelVulpisRM @SportEconomy Però, ricordiamolo, Totti l'altro giorno ha fatto il bene della Roma. - gattaro_molesto : @GallisaiMarco Io invece questa la trovo una critica giusta a Pallotta. Come dice il proverbio? L'occhio del padron… - gattaro_molesto : Ieri #Totti non ha solo distrutto la Roma, ha distrutto anche sé stesso purtroppo. -