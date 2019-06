Messina : logopedista maltratta piccoli pazienti - Aias 'apriremo procedimento disciplinare' (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo una responsabilità morale per ciò che è successo perché il nostro primo obiettivo è tutelare i nostri assistiti, tutti, ma a maggior ragione i più piccoli - conclude Marletta – Lo dobbiamo a loro, ai loro familiari, ai soci dell' Aias e ai tanti operatori onesti, profondamente

Messina : schiaffi e nessuna terapia ai piccoli pazienti - logopedista sospeso per 10 mesi : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - schiaffi, strattonamenti, disinteresse nei confronti dei piccoli pazienti e nessuna terapia. E' così che un logopedista di 51 anni, in servizio presso l'Aias di Milazzo, trascorreva il tempo con i suoi assistiti, alcuni dei quali affetti da gravi patologie, come autism