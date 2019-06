Matteo Salvini contro Di Battista | Chiacchierone tropicale a pagamento

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : "Traffico di esseri umani - chi sono quelli della ong" : Nuovo durissimo attacco di Matteo Salvini a Sea Watch 3, al largo di Lampedusa dallo scorso 12 giugno a 15 miglia dalla costa. La nave battente bandiera tedesca ha prima rifiutato di portare gli immigrati in Libia, quindi si i è diretta verso Malta e, quando Salvini ha ribadito che "i nostri porti r

Matteo Salvini - il silenzio da Sergio Mattarella e il sospetto sul voto anticipato : Non solo incontri, vertici e riunioni notturne. In questo "governo dei sospetti" ci sono anche significativi silenzi. Come quello che ieri 19 giugno ha tenuto Matteo Salvini durante la consueta colazione di lavoro al Quirinale da Sergio Mattarella in vista del Consiglio Ue in programma oggi 20 giugn

Matteo Salvini e Luigi Di Maio in mutande! Le foto dei vicepremier in vacanza : Matteo Salvini con mutande aderenti verdi mentre si dedica al giardinaggio! Il verde deve piacere davvero tanto a Matteo Salvini – verde speranza del resto – visto che il settimanale Oggi che lo ha immortalato, aveva fatto lo stesso nel 2014, dedicandoli la copertina che lo immortalava a letto, nudo e con una cravatta verde. foto che erano addirittura finite all’asta su eBay per beneficenza. All’epoca sulla cresta sull’onda c’era un altro ...

Nel mare dei migranti c'è una barca che si chiama "Matteo Salvini" : L'organizzazione umanitaria tedesca Lifeline è tornata sulla rotta del Mediterraneo centrale, per la missione #Yachtfleet...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Sì allo sforamento dei parametri per la flat tax di Matteo Salvini" : Gli italiani hanno le idee chiare sui propri soldi e per ottenere un abbassamento delle tasse sono disposti a tutto, anche a "disobbedire" all'Europa. Secondo un Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre, gli elettori vogliono la flat tax, cavallo di battaglia di Matteo Salvini. Infatti alla d

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista : "Matteo Salvini ci provoca sempre - se fa cadere il governo fatti suoi" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, oltre ad annunciare la sua ricandidatura, parlando della tenuta del governo giallo-verde, non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini:"Ho la sensazione che Salvini stia provocando costantemente il Movimento 5 Stelle per t

Matteo Salvini contro Virginia Raggi : "Pronto programma alternativo per Roma" : “Siamo pronti a presentare un programma alternativo” per Roma. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna all’attacco della giunta Raggi e aggiunge: “a Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici”.Salvini continua: “La città merita ...

Matteo Salvini : “È arrivato il momento del vero cambiamento in Rai - tagliamo i mega stipendi” : Nel giorno del no alla doppia candidatura di Marcello Foa come presidente di Rai e Raicom, anche Matteo Salvini torna a parlare della radiotelevisione italiana: "È arrivato il momento di entrare nel merito del vero cambiamento in Rai, quindi tagliare i mega stipendi - annuncia durante una diretta Facebook - bisogna rimettere il merito al centro della pubblica amministrazione".

Matteo Salvini : "Montanari? Chieda scusa per gli attacchi a Fallaci e Zeffirelli e lasci ogni incarico" : “Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e Chieda scusa all’Italia”. Lo dichiara il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini su Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista fiorentino. Un suo testo è stato selezionato per la prova scritta ...

Fabio Fazio - altra bordata di Matteo Salvini : "Rai - pronta la risoluzione della Lega contro i maxi-stipendi" : E' un avvertimento a Fabio Fazio e al suo stipendio astronomico quello di Matteo Salvini? Possibile, probabile. Per certo le parole del ministro dell'Interno riguardano anche il conduttore di Che tempo che fa, la trasmissione recentemente trasferita con gran polemica su Rai 1. Il punto è che il vice

Matteo Salvini “Tria nostro ministro - porterà avanti taglio delle tasse” : Matteo Salvini “Tria nostro ministro, porterà avanti taglio delle tasse” Giornata di riunioni importanti dalle parti di Palazzo Chigi. Questa mattina si sono riuniti – per un vertice – il primo ministro Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Nel vertice si sono affrontati presumibilmente i temi più scottanti dell’agenda politica: dalla riforma della giustizia ...

Otto e Mezzo - ecco Alessandro Di Battista : Lilli Gruber prosegue la crociata contro Matteo Salvini : prosegue l'assedio a Matteo Salvini nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7. Soltanto poche ore fa una delle puntate più schierate che si ricordino da tempo a questa parte. In studio, martedì 18 giugno, c'erano Andrea Scanzi, Beppe Severgnini e il sempre più scatenato Gianrico Carofigli

Sea Watch - Matteo Salvini durissimo : "Conta meno di zero - mandateci pure i Caschi blu" : Una pesante vittoria per Matteo Salvini, nel braccio di ferro con Sea Watch. Il Tar, infatti, ha confermato la chiusura del porto di Lampedusa per la ong, respingendone il ricorso. Decisione che ha fatto insorgere il Consiglio d'Europa, che ha attaccato l'Italia, ancora una volta, per la politica de

Otto e Mezzo - da Lilli Gruber l'armata contro Matteo Salvini : tutti insieme - loro tre in studio : Vietato dire che Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il salottino politico in onda su La7, sia un programma a senso unico. Vietato. Vietatissimo. Così come è vietato dire che sempre a Otto e Mezzo ci sia un bersaglio a senso unico, ovvero Matteo Salvini (sono ormai epici gli scontri tra Lilli e il ministr