La duchessa Meghan Markle è una spendacciona?

(Di giovedì 20 giugno 2019) Katiuscia Oliva Secondo un’ex corrispondente della Bbc, esperta in affari che riguardano la famiglia reale britannica, le spese folli della moglie di Harry starebbero mettendo sempre più a rischio la sua popolarità fra i sudditi La gravidanza diè stata fra le più costose della monarchia con il suo milione di sterline spese per il look premaman, il ricovero in ospedale, il tanto discusso baby-shower e trattamenti estetici vari, di cui lasembra proprio non poter fare a meno. A queste bisogna aggiungere altre 200mila sterline per l’arredamento della cameretta di baby Archie, dotata addirittura di impianto di insonorizzazione e moderno proiettore di immagini rilassanti. Ma non è tutto. Prima della nascita del loro primogenito la coppia reale si è concessa una vacanza extra lusso di tre giorni nello Hampshire, costo totale 38mila sterline. Senza contare ...

