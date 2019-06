Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nella giornata di oggi, 20 giugno, un tragicoha causato il decesso di undi soli 30 anni di origine calabresi che si trovava inper motivi di lavoro. Ilsi era infatti trasferito per svolgere la professione diin alcuni stabilimenti balneari. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il 30enne abbia avuto unmentre si trovava a bordo del suo scooter, dal quale è caduto rovinosamente sull'asfalto riportando, purtroppo, ferite mortali. Insieme a lui stava viaggiando anche un suo amico di 20 anni, rimasto gravemente ferito. Il passeggero, dopo essere stato soccorso, è stato trasferito in ospedale dove ha subito un delicato intervento chirurgico. I medici hanno reso noto che le sue condizioni risultano essere purtroppo gravi. 30ennedopo sinistro in: ferito un altroche viaggiava con lui Il grave ...

Cosenza2punto0 : ???? Riposa in pace Luigi... - LaCnews24 : Giovane chef calabrese muore in un incidente stradale in Puglia #calabrianotizie #newscalabria - calabrianewsit : Sbatte su marciapiede con lo scooter: Muore giovane chef calabrese in Puglia - -