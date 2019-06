E3 2019 | The Legend of Zelda | Link' s Awakening - prova

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) Per molti anni Theof'sè stato considerato uno dei migliori episodi della leggendaria saga di. Capirne i motivi non è affatto difficile. Uscito nel lontano 1993,'sè riuscito a compiere un vero e proprio miracolo: se distillare l'essenza di Ato the Past non era un'impresa semplice, farla entrare all'interno di una cartuccia per l'originale GameBoy è stato un vero e proprio capolavoro.A distanza di 26 anni -mio dio se i videogiochi sono diventati vecchi- questa piccola perla, dal valore inestimabile sia per la serie di Theofche per l'intera industria, sta per tornare. Theof'sarriverà su Nintendo Switch il prossimo 20 settembre accompagnato, oltretutto, da una delle più belle limited edition degli ultimi anni. La steelbook a forma di GameBoy è a dir poco meravigliosa e fa ...

