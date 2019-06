Devil May Cry per Nintendo Switch arriverà in Occidente a partire dal 25 giugno

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) La versione perdell'originaleMay Cry verrà pubblicata tramite ileShop il 25ined il 27in Giappone ad un prezzo di 19,99 dollari. Secondo quanto riportato da Gematsu, il negozio online diindica che il gioco supporterà le lingue inglese, giapponese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e cinese.Pubblicato per la prima volta su PlayStation 2 nel 2001 e prodotto da Capcom, il gioco è del genere action con forti elementi esplorativi. Dante, il protagonista, ha a disposizione due pistole semi-automatiche e una grande spada. Può trovare durante il gioco altre armi, da fuoco, come fucili o lanciagranate, oppure demoniache come le spade. Dante è anche in grado di trasformarsi temporaneamente in un demone diventando più forte e veloce e sbloccando una serie di mosse speciali demoniache. Sparse per i livelli possono essere ...

